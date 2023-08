Die Füchse Berlin sind mit einem 31:29 (15:13) beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Lasse Andersson war treffsicherster Werfer des Spiels, Mathias Gidsel setzte in einer packenden Partie den Schlusspunkt.

Das erste Montagsspiel in der Geschichte der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin beim SC DHfK Leipzig mit 31:29 (15:13) für sich entschieden. Berlins Lasse Andersson war mit neun Toren erfolgreichster Werfer der Begegnung.

Mijajlo Marsenic gelang nach rund 80 Sekunden der erste Füchse-Treffer der neuen Saison, doch die Hausherren boten den Hauptstädtern von Beginn an die Stirn. So dauerte es bis zur 10. Minute, ehe die Füchse erstmals in dieser Partie in Führung gehen konnten – durch ein Tor von Jerry Tollbring. Bis zur Halbzeitpause blieb es ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel. In der 26. Minute war es erneut Tollbring, der das 13:9 markierte und den Berlinern erstmals einen kleinen Puffer verschaffte. Mit einer knappen 15:13-Führung aus Sicht der Füchse ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.