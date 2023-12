So 17.12.23 | 16:54 Uhr | Von Lukas Witte

Mit einem 0:0 gegen den Tabellenletzten hat sich Hertha BSC in die Winterpause verabschiedet. Der enttäuschende Heimauftritt offenbarte vor allem die großen Offensivprobleme, die die Berliner ohne Flügelstar Fabian Reese haben. Von Lukas Witte

Reese - dieser Name steht bei Hertha BSC für Kampfgeist, Torgefahr, feine Dribblings, Siege in der Liga und große Momente im DFB-Pokal. Doch wenn man nur einen Buchstaben verändert, wird das Erfolgswort plötzlich zur Nullnummer. Denn wer vom Berliner oder der Berlinerin als Neese bezeichnet wird, der hat laut Duden das Nachsehen oder geht leer aus. Ein Wort, das perfekt die Offensivleistung Herthas ohne Flügelstar Fabian Reese im Spiel gegen Osnabrück beschreibt.

Hertha BSC hat es verpasst, den Anschluss an die Tabellenspitze der Zweiten Liga herzustellen. Gegen das Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück kamen die Berliner nicht über ein torloses Remis hinaus.

Eigentlich war am Samstag im Olympiastadion alles für einen perfekten Abschluss der Hinrunde angerichtet: 43.650 Zuschauer, zu Gast war der Tabellenletzte, der seit September in der Liga nicht mehr gewonnen hat. Hertha hatte hingegen zuletzt gleich drei Siege innerhalb einer Woche gefeiert, unter anderem der spektakuläre Erfolg im Elfmeterschießen gegen den HSV im Achtelfinale des DFB-Pokals. Viel besser hätten die Vorzeichen also nicht stehen können.

Doch kurz vor dem Anpfiff kam die Hiobsbotschaft: Statt verbeugend vor der Ostkurve wendet sich Fabian Reese mit müdem Blick in die Kamera seines Smartphones per Instagram-Story an die Hertha-Fans. "Mich hat´s erwischt", schreibt der 26-Jährige. Wie gefühlt die halbe Stadt hat sich auch der Angreifer einen Erkältungs-Infekt eingefangen und konnte sein Team gegen Osnabrück nur vom heimischen Sofa aus unterstützen.