Weltcup in Innsbruck

So 17.12.23 | 13:34 Uhr

Die Potsdamerin setzte sich am Sonntag mit ihrer Anschieberin Vanessa Mark vor Weltmeisterin Kim Kalicki und Leonie Fiebig durch.

Bob-Vizeweltmeisterin Lisa Buckwitz hat das Weltcup-Wochenende in Innsbruck-Igls geprägt und nach den beiden Siegen im Monobob auch das Zweier-Rennen gewonnen.

Es war ein enges Duell: Neun Hundertstelsekunden gaben nach zwei Läufen den Ausschlag für Buckwitz auf der Bahn, die möglicherweise Schauplatz der Olympia-Rennen 2026 sein wird. Dritte wurde Peking-Olympiasiegerin Laura Nolte aus Winterberg, die Probleme am Beuger hatte, sich dann im Finaldurchgang mit Neele Schuten aber von Rang fünf noch auf drei vorschob.

Potsdamerin Buckwitz gewinnt Monobob-Weltcup in Innsbruck

"Besser könnte es hier nicht laufen", sagte Buckwitz, die als Anschieberin mit Mariama Jamanka 2018 Olympia-Gold holte und nun selbst an den Lenkseilen sitzt.

Die 29-Jährige unterstrich, wie gut ihr die schnelle Starterbahn in Tirol liegt: Die ersten Meter sind hier besonders wichtig, am Freitag und Samstag hatte sie im Einzelschlitten bereits die besten Startzeiten hingelegt und beide Rennen gewonnen. Auch im Zweier war sie im Anlauf gemeinsam mit Kalicki am schnellsten und brachte die Fahrten sauber herunter.