Rene Berlin Sonntag, 02.06.2024 | 20:54 Uhr

Machs gut Hans und ein riesen großes DANKESCHÖN für alles was Du mit Deiner Leidenschaft, Deinem Spielwitz und Deiner Aufopferung dem Handball gegeben hast, ganz besonders den Hamburger und Füchse Fans !

Ein GANZ GROßER Spieler verlässt die Deutsche Handballbühne, und das sorgt für Traurigkeit und auch einige Tränen.

Wünsche Dir und Deiner Familie in Dänemark ganz viel Glück und für die Zukunft nur das Allerbeste, Du/Ihr habt es euch mehr als verdient jetzt wieder in die Heimat zurückzukehren!