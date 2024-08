Als Sportbegeisterter kann man das schon genießen. Es ist aber so, dass man bei Wettkämpfen immer sportmedizinische Aspekte im Hinterkopf hat. Wenn etwas passiert, sich zum Beispiel jemand verletzt, kommt der Sportmediziner aus einem heraus.

Schaut man als Sportmediziner mit anderen Augen auf ein solches Großereignis – oder können Sie die Wettkämpfe als Fan am Fernseher genießen?

rbb|24: Herr Bloch, die Olympischen Spiele 2024 sind Geschichte. Was wird Ihnen aus Paris im Gedächtnis bleiben?

An der Deutschen Sporthochschule Köln ist er Professor am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin und Prorektor für Ressourcen und nachhaltige Entwicklung.

Ein viel diskutiertes Thema war und ist der Umgang einzelner Athletinnen und Athleten mit Corona-Infektionen. Der amerikanische Sprinter Noah Lyles ging infiziert in das 200-Meter-Finale und holte Bronze [sportschau.de]. Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo gewann die Silbermedaille und hatte anschließend mit den Nachwehen einer Covid-Erkrankung zu kämpfen. Gina Lückenkemper war wenige Tage vor dem Beginn der Spiele ebenfalls erkrankt - letztlich gewann sie mit der 4x100-Meter-Staffel sensationell die Bronzemedaille.

Da muss man differenzieren: Bei Noah Lyles war es schon kritisch. In seinem Fall war es eine Eigen- und Fremdgefährdung. Aus medizinischer Sicht ist das nicht zu verantworten und er hätte nicht starten sollen, weil er aufgrund der aktiven Infektion sich selbst und seine Kontrahenten gefährdet hat. Die Szenen, als er nach dem Wettkampf im Rollstuhl aus dem Stadion gefahren wurde, zeigen ganz klar, dass die Belastung seinen Körper überstrapaziert hat. Sportler sind zwar meistens sehr erholungsfähig, es zeigt aber trotzdem, dass das eine Belastung war, der er sich besser nicht hätte aussetzen sollen. Man muss aber auch sagen, dass es keine Regularien oder Beschränkungen gab. Formal hat er nichts falsch gemacht.

Bei Mihambo hat man gesehen, dass sie selbst acht Wochen nach der Infektion noch nicht voll leistungsfähig war. Ich gehe davon aus, dass sie sich geschont hat. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wieder in das Training einzusteigen, um an Olympia teilnehmen zu können. Das ist eine andere Situation. Sie ist bestimmt entsprechend betreut worden und hat ihr Training mit Sicherheit angepasst. Man sieht aber daran, wie lange so eine Erkrankung nachwirken kann. Es ist auch einfach kein schönes Bild, nach einem erfolgreichen Wettkampf im Rollstuhl aus der Arena gefahren zu werden.

Hätten Sie sich andere, schützende Maßnahmen der nationalen Verbände, eventuell sogar ein Wettkampfverbot für Athleten mit aktiver Infektion, gewünscht?

Ich hätte mir eine einheitliche Regelung für Athleten mit nachweislicher Infektion gewünscht. Andererseits gibt es keine Testpflicht mehr, in Paris wurde nicht flächendeckend getestet. Die Dunkelziffer derer, die mit Covid-Infektion in Paris gestartet sind, wird relativ hoch gewesen sein. Das muss man auch in die Abwägung bringen. Manche Sportler haben kaum Symptome, gerade wenn sie geimpft sind und schon eine Infektion durchgemacht haben. Trotzdem ist es immer noch eine gefährliche Erkrankung.