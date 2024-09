IBF-Event in Hamburg

Monatelang hatte sich Boxerin Nina Meinke Anfang des Jahres auf ihren WM-Kampf in Puerto Rico vorbereitet. Nur eine Stunde vor dem Start wurde das Duell dann allerdings abgesagt. Eine herbe Enttäuschung für Meinke, doch nun erhält sie eine neue Chance.

Eisbox, zwei Trainingslager auf Usedom und in England, Lymphdrainage: Die Berliner Boxerin Nina Meinke gibt bei der Vorbereitung auf ihren WM-Kampf alles. Diesmal soll es endlich klappen mit dem großen Duell, nachdem der Kampf gegen die Vierfach-Weltmeisterin Amanda Serrano in Puerto Rico im März nur gut eine Stunde vor Beginn des Kampfes abgesagt worden war.

Anfang März sollte in Puerto Rico der bislang größte Kampf von Boxerin Nina Meinke steigen – dann sagte ihre Gegnerin diesen eine Stunde vor dem Start ab. Die Folgen: Frust und Unverständnis, sieben Tage Fieber und viel Feuer für einen zweiten Anlauf.

Serrano hatte eine Augenverletzung als Grund für ihren kurzfristigen Rückzug angegeben. Meinke musste die Heimreise trotz monatelanger Vorbereitung ohne das Erlebnis eines WM-Kampfs in einer riesigen Halle antreten. Nun trifft sie am Samstag (20 Uhr) in Hamburg auf die Argentinierin Daniela Bermudez, die Zweite der Weltrangliste. Die Vorfreude bei Meinke – der Nummer eins der Weltrangliste - ist groß.