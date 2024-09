Union Berlin bleibt in der Saison 2024/25 weiter ungeschlagen. Mit einem furiosen Start ziehen die Köpenicker ihr Spiel gegen lange schläfrige und oft chaotische Hoffenheimer früh an sich. Am Ende gewinnen sie es verdient mit 2:1.

Auf der anderen Seite sieht man das offenbar ähnlich: Schaut man im sogenannten Union-Forum [unionforum.de] , gibt es eine schöne Wortmeldung zum Thema - von einem User namens "Ente", der aufgrund seiner insgesamt über 4.800 Beiträge in diesem Forum den ehrenvollen Titel "Erleuchter" trägt. Ente also schreibt am 27. März 2023 auf die Frage, ob der 1. FC Union Berlin denn Fan-Freundschaften zu unseren Vereinen pflege würde: "Es gibt keine Fan-Freundschaften zu anderen Vereinen. Es gibt nur Kontakte einzelner Gruppen."

Dass zuweilen trotzdem von einer Fan-Freundschaft zwischen Gladbach und Union gesprochen wird, liegt an der innigen Verbindung, die zwei recht prominente Gruppen zueinander pflegen. Die Rede ist von "Sottocultura", einer Ultra-Gruppierung der Borussia, und den "Hammerhearts", einer Ultra-Gruppierung der Köpenicker. Woher genau die freundschaftliche Bande rührt, weiß wohl niemand mehr so genau.

Im Schatten der Hooligans sollen sich dann, so Kenner der Szene, auch die besagten Ultra-Gruppierungen miteinander solidarisiert haben, ehe die Bande im August 2018 auch ganz offiziell gemacht wurde. Bei einem Union-Gastspiel in Köln hing erstmals ein "Sottocultura-Fahne" über jener der "Hammerhearts". In der rigoros durchdeklinierten Szene ein untrügerisches Zeichen für: Ja, es ist Liebe.

Eine Liebe, die immer wieder auch zu gemeinsamen Auswärtsfahrten genutzt wurde - zumindest solange Gladbacher und Unioner noch international spielten. Was bei den Gladbachern inzwischen auch schon wieder eine halbe Ultra-Generation her ist. Und eine Liebe, die auch immer mal wieder mit Tatkraft erneut wird: so etwa im April dieses Jahres, als Union-Ultras eine geplante, dann aber unterbundene Choreographie der Gladbach-Ultras "bis in die Morgenstunde" abbauten, weil diese gerade in Polizei-Gewahrsam weilten [faszination-fankurve.de].