Der Landessportbund Berlin feiert am Dienstag sein 75-jähriges Bestehen. LSB-Präsident Thomas Härtel blickt auf besondere Momente des Berliner Sports, die Mitgliederentwicklung, ein Konzept für nachhaltigen Sport und die Olympiabewerbung.

rbb|24: Herr Härtel, seit 75 Jahren gibt es den Landessportbund Berlin. Wie steht es aktuell um den LSB?

Thomas Härtel: Wir sind in einer sehr guten Verfassung. Wir haben jetzt über 780.000 Mitglieder. Das ist ein Rekordergebnis. So viele hatten wir in unserer Geschichte noch nie. Die Mitglieder sind die Basis unseres Landessportbundes, die sich tagtäglich engagieren, Sport treiben und Sport erleben wollen. Und das ist doch eine gute Botschaft, wenn man eine solche Entwicklung hat.