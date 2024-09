In Berlin nimmt eine mögliche Olympiabewerbung Form an. Doch entscheidend wird sein, ob sich die Stadtbewohner hinter der Idee versammeln. Befürworter hoffen, dass die Spiele von Paris mehr Lust gemacht haben. Von Shea Westhoff

1936 fanden in Berlin die Olympischen Spiele statt - eröffnet von Adolf Hitler, mit Vorführungen der Hitler-Jugend, ausgenutzt für Propaganda. Sollte es genau 100 Jahre später wieder Olympia in der Hauptstadt geben? Der Berliner Regierende findet: ja.

Kai Wegner will Olympia in Berlin bereits 2036

Den französischen Veranstaltern war so manches gelungen, etwa den sportlichen Wettbewerb einzubetten in eine innovative Sportstätten-Infrastruktur an bedeutenden kulturellen Orten, darüber hinaus einen neuen Standard an Barrierefreiheit zu setzen, und außerdem mit nur wenigen Neubauten sogar weitgehend nachhaltig zu planen.

In Frankreich konnten sie gar nicht genug bekommen von ihren Olympischen und Paralympischen Spielen. Eine pompöse Zeremonie folgte der nächsten, und selbst die offizielle Abschiedsparade vorige Woche an der Prachtstraße Champs-Élysées (die 70.000 Plätze waren in nur zwei Stunden ausgebucht) sollte nur den Auftakt bilden für ein von nun an alljährlich stattfindendes "Fest des Sports", wie Präsident Emmanuel Macron verfügte. In Frankreich, das ist der Eindruck, liegt man sich wieder in den Armen. Dem Sport sei Dank!

Diese gesetzte Norm einer Sportgroßveranstaltung muss man sich unbedingt vergegenwärtigen, wenn man einen inneren Szenenwechsel vornimmt, hinein in das Berliner Olympiastadion, wo sich am Mittwochabend unter einem pastellrosa eingefärbten Spätsommerhimmel knapp 500 Vertreter des Berliner Spitzensports, der Landespolitik sowie der Wirtschaft versammelten.

Und weil das Bild so schön passt, unter dem rosa Himmel: Das Olympiastadion war an diesem Abend auch der Ort, an dem eine mögliche Austragung der olympische Sportveranstaltung hier und da vielleicht auch durch eine rosarote Brille gesehen wurde. Es war definitiv nicht der Ort der Olympia-Pessimisten.