Das Berliner Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin hat sich bei der deutschen Meisterschaft in Oberstdorf weit entfernt von der Topform der vergangenen Wochen gezeigt. Nach zwei Stürzen von Hase in der Kür reichte es mit 199,53 Punkten dennoch zur Titelverteidigung.



Hase und Volodin sind weiterhin die größte deutsche Medaillenhoffnung für die Europameisterschaft in der estischen Hauptstadt Tallinn Anfang 2025 sowie für die Weltmeisterschaft im März in Boston. Für Edelmetall muss sich das Duo aber erheblich steigern.

Die letztjährigen EM-Dritten aus Berlin, Annika Hocke und Robert Kunkel, konnten aufgrund einer Verletzung von Hocke nicht an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.