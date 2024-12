Monobob-Pilotin Lisa Buckwitz aus Potsdam hat beim Weltcup-Auftakt in Altenberg den Sieg denkbar knapp verpasst. Am Ende fehlten der 29-Jährigen nur zwei hundertstel Sekunden auf die Siegerin Laura Nolte aus Winterberg. Kim Kalicki aus Wiesbaden komplettierte das gute deutsche Abschneiden mit dem vierten Platz.

Nach einem Hundertstel-Krimi im ersten Durchgang lagen Nolte, die Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison, und Buckwitz, die beste Monobob-Pilot des letzten Winters, mit 0,09 bzw. 0,12 Sekunden Rückstand auf die führende Australierin Breeana Walker noch auf den Rängen vier und fünf.

Buckwitz ging wie schon im ersten Lauf mit der besten Startzeit in den Eiskanal, leistete sich aber nach Kurve 9 einen Fehler, der sie eine bessere Zeit kostetet. So konnte ihre Teamkollegin Nolte direkt nach ihr in den letzten Kurven noch vorbeiziehen. Da im Anschluss die nach dem ersten Durchgang drittplatzierte US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor am Ausgang des Kreisels stürzte, war Nolte das Podest sicher.

Danach waren zunächst die Altenberger Bahnarbeiter gefragt, die das Eis begutachteten und reparierten. Die Überraschungszweite aus Lauf eins, Debora Annen aus der Schweiz, hatte im Anschluss einige Probleme und fiel noch bis auf Rang sechs zurück. Auch Walker war häufig weit weg von der Ideallinie und musste sich noch hinter Kalicki auf Rang fünf einreihen. So gewann Nolte vor Buckwitz und der Rumänin Grecu.