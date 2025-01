Das Erika-Heß-Eisstadion in Berlin-Wedding hat vorzeitig die Saison beendet. Wie das Bezirksamt Mitte am Dienstag mitteilte, musste das Eisstadion aufgrund dringender Erneuerungen an der Kühlanlage bereits am Montag geschlossen werden.

Eine Überlastung der Anlage sei aufgrund des ammoniakhaltigen Kühlmittels zwingend zu vermeiden, so das Bezirksamt. Deshalb sei bereits am Wochende entschieden worden, das Eisstadion zu schließen.

"Wir bedauern die sofortige Schließung des Erika-Heß-Eisstadions sehr", sagte Schul- und Sport-Stadtrat Benjamin Fritz (CDU). "Jedoch ist durch die Nichtfunktionalität mehrerer Verdichter eine sichere Nutzung des Eisstadions nicht zu gewährleisten.