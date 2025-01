1. Fußball-Bundesliga - rbb|24-Stürmer-Casting: Wer könnte die fehlenden Tore für Union Berlin schießen?

So 05.01.25 | 09:10 Uhr | Von Antonia Hennigs

Union Berlin hat ein Offensiv-Problem. Nur St. Pauli und Bochum trafen seltener als die Köpenicker. Ein neuer, kaltschnäuziger Stürmer muss her. Wer das übernehmen könnte, hat sich Antonia Hennigs im rbb|24-Stürmer-Casting angeschaut.



In der Hinrunde der laufenden Saison traf Union Berlin nur 14 Mal. Davon gingen zwei Tore auf das Konto von Yorbe Vertessen, Benedict Hollerbach traf dreimal. Die restlichen Stürmer im Kader kamen kaum auf Einsatzzeiten oder trafen das Tor nicht. Mit Steffen Baumgart verkehrt nun ein neuer Trainer an der Alten Försterei. Was ihm – und der gesamten Mannschaft – noch fehlt, ist ein zielsicherer Mittelstürmer. Wie heißt es so schön? Einer, der da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Wir haben Vorschläge.



Anthony Modeste

Kandidat Nummer eins ist Anthony Modeste. Beim 1. FC Köln spielte er eine überragende Saison 2021/22. Mit 24 Scorerpunkten in der Liga hatte er großen Anteil an der Qualifikation für die Conference League. Damals an der Seitenlinie: Steffen Baumgart. Modeste – aktuell vereinslos – sagte im November noch Schalke ab, das sich interessiert gezeigt hatte an dem mittlerweile 36-jährigen Stürmer. Das Karriereende mit einem bekannten Trainer in Berlin beschließen? Es könnte Schlimmeres geben. Statt Geißbock Hennes mit Ritter Keule jubeln? Würden wir gerne sehen.

Alex Tamm

Ex-Union-Manager Oliver Ruhnert zitierte einmal den ehemaligen Schalke-Trainer Fred Rutten mit den Worten: "Ein Stürmer, der Tore schießt, kann überall Tore schießen. Egal in welcher Liga." Schauen wir also nach Estland. Dort traf ein gewisser Alex Tamm in der vergangenen Saison 28 Mal und war damit Torschützenkönig der estnischen "Premium Liiga". In Estland beginnt die neue Saison erst im Frühjahr. Jetzt wäre also kein schlechter Zeitpunkt für einen Vereinswechsel. Mit seinen 1,90-Meter und einem nicht zu leugnenden Torriecher könnte der 23-Jährige eine Bereicherung für die Köpenicker Offensive sein.

André Silva

In Frankfurt denkt man gerne an die goldenen André Silva-Zeiten zurück. In der Saison 2020/21 traf der mittlerweile 29-Jährige wettbewerbsübergreifend 29 Mal. In Leipzig stößt der hessische Hype auf Unverständnis. Zufrieden wird Silva aktuell genauso wenig sein. Nach einer Leihe zu Real Sociedad ist er zurück in Leipzig und kommt bisher auf nur ein Saison-Tor. Warum also nicht ein Wechsel in die Hauptstadt? Steffen Baumgart könnte seine Stürmerqualitäten vielleicht wieder herauskitzeln.

Tomas Cvancara

Tomas Cvancara und Borussia Mönchengladbach – das will nicht so richtig ins Rollen kommen. Die Saison 2023/24 beendete der Mittelstürmer mit sechs Treffern, in dieser Saison kommt er bisher nur auf ein Tor. Die Konkurrenz ist mit Tim Kleindienst und Alassane Plea momentan aber auch nicht zu unterschätzen. Dass ein Tapetenwechsel Wunder wirken kann, haben schon andere Spieler bewiesen. Und mit Jordan hätte Cvancara einen alten Kollegen aus der gemeinsamen Saison bei Gladbach in der Köpenicker Kabine.

Mergim Berisha

Noch ein Bundesliga-Konkurrent, noch ein Stürmer-Kandidat für Union? Im Hoffenheimer Kader heißen die drei Top-Torschützen Andrej Kramaric, Marius Bülter und Adam Hlozek. Mittelstürmer Mergim Berisha gehört mit nur einem Saisontor aktuell nicht dazu und soll den Verein dem Vernehmen nach im Winter verlassen. Auch Werder Bremen soll sich mit dem 26-Jährigen beschäftigt haben. Ob Horst Heldt hier zumindest mal zum Telefon greift und sich die Formalitäten durchgeben lässt?

Taiwo Awoniyi

Ein alter Bekannter drückt bei Nottingham Forest eher die Bank, als Tore zu schießen. Taiwo Awoniyi spielte in der laufenden Premier League-Saison noch kein einziges Mal von Beginn an. Seine Bilanz: zwei Startelfeinsätze, zwölf Einwechslungen, null Tore. Der Marktwert des 1,83-Meter-Stürmers beläuft sich zwar immer noch auf rund 22 Millionen Euro, eine Leihe für die anstehende Rückrunde könnte aber vielleicht trotzdem ein Thema sein. Immerhin ist der 27-Jährige weiterhin Bundesliga-Rekordtorschütze der Eisernen.

