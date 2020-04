Kaweh Niroomand: Inzwischen geht es mir ganz gut. Unsere Kinder waren vor vier Wochen in St. Anton zu einem Kurz-Skiurlaub. Wie sich hinterher herausstellte, war das ja das Epizentrum von Corona in Österreich - was damals auch so ein bisschen verschwiegen wurde. Sie haben es dann von dort mitgebracht und in die Familie weitergegeben.

Als Manager waren Sie mit den Volleys auf dem besten Weg zum Double, bevor das Virus zugeschlagen hat: Den Pokal hatte die Mannschaft längst geholt und Platz eins nach der Hauptrunde war - komplett ungeschlagen - schon sicher. Dann ist die Saison abgebrochen worden, ohne einen Meister zu küren. Mit einigen Wochen Abstand: Wie bitter ist das rein sportlich?

Es ist sogar so: Je größer der Abstand wird, desto mehr tut es einem weh. Wir hatten sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammengestellt, die nicht nur sportlich sehr gut war. Sie hat auch in sich sehr gut harmoniert. Die Leute hatten Spaß - und haben mit einer großen Freude und Motivation versucht, tatsächlich auch kein Spiel zu verlieren. Sie sind sehr professionell in jede Partie hineingegangen und haben tolle Auftritte gehabt. Wenn wir nicht das Verletzungspech gehabt hätten, hätten sie auch in Europa etwas reißen können. Zwei Spieltage vor Ende der Normalrunde hat dann der Vorstand der Volleyball-Bundesliga so entschieden, wie er entschieden hat.

Es klingt so, als seien Sie damit nicht wirklich glücklich ...

Ich denke, dadurch dass es eben nur noch zwei Spieltage waren, hätte man durchaus auch zu einer anderen Lösung kommen können. Alldieweil die Satzung auch vorsieht, dass wenn die Playoff-Runde - warum auch immer - nicht gespielt werden kann, der Erste der Hauptrunde deutscher Meister ist. Man hat das nicht gemacht. Viele Gründe dafür sind auch nachvollziehbar. Ich bin der Letzte, der nicht die Gesundheit der Bevölkerung und der Spieler an die erste Stelle stellt. Ich denke, an unserem sozialen Engagement und dem weiten gesellschaftlichen Blick, den wir jetzt während der ganzen Jahre gezeigt haben, braucht niemand zu zweifeln. Aber diese Entscheidung hätte auch anders ausfallen können. Und dann wären wir zumindest halbwegs befriedigt in diese Zwangspause gegangen.