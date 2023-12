Umweltministerium bezweifelt Wolfsangriff in Elbe-Elster

So 17.12.23 | 12:32 Uhr

Ein Mann und sein Hund sind in einem Wald in Elbe-Elster von einem Tier angegriffen worden. Seitdem wird gerätselt, ob es sich um eine Wolfsattacke handelte. Das Umweltministerium hat Zweifel, der Bauernverband fordert mehr Untersuchungen.

Das Umweltministerium in Brandenburg geht nicht davon aus, dass der Angriff auf einen Menschen und seinen Hund in einem Wald in Elbe-Elster vergangene Woche von einem Wolf ausging. "Wir halten das zunehmend für unwahrscheinlich", sagte ein Sprecher dem rbb.

Die Annahme begründe sich vor allem darin, dass es innerhalb eines Jahres in Brandenburg mehr als 400 Angriffe von Hunden auf Menschen gegeben hätte, aber keinen einzigen von einem Wolf. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hatte erste Ergebnisse der Untersuchungen zu dem Angriff für frühestens Montag angekündigt.