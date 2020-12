In Oberspreewald-Lausitz sind die Intensivstationen derzeit voll ausgelastet. Die Situation in der Niederlausitz sei dramatisch, sagt die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg. Angesichts steigender Corona-Zahlen warnt sie vor einer Verschärfung der Lage.

In einzelnen Regionen Brandenburgs mit hohen Infektionszahlen ist die Lage in den Krankenhäusern aus Sicht der Landeskrankenhausgesellschaft sehr ernst. Bereits jetzt finden Verlegungen von Patienten in weniger belastete Gebiete des Landes statt, wie Geschäftsführer Michael Jacob am Donnerstag sagte. "Es wird geschaut, wo noch freie Kapazitäten sind im Land." Zu den besonders betroffenen Regionen zählt vor allem die Niederlausitz. "Dort ist die Lage dramatisch", so Jacob.

Wie aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht (Stand: 10.12., 12.19 Uhr), sind in Oberspreewald-Lausitz 25 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, Null Betten sind dort frei. In Oder-Spree belegen Corona-Patienten 24,62 Prozent der insgesamt 65 Intensivbetten, 16 Betten sind frei. In Elbe-Elster sind 21,43 Prozent der 28 Intensivbetten von Corona-Patienten belegt, fünf Betten sind frei. Landesweit sind derzeit 153 der 757 Intensivbetten nicht belegt.