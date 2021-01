rbb/Manske Audio: Antenne Brandenburg | 06.01.2021 | Iris Wussmann | Symbolbild | Bild: rbb/Manske

Elbe-Elster gibt Termin bekannt - Corona-Impfzentrum in Elsterwerda öffnet am 18. Januar

06.01.21 | 15:36 Uhr

Für das geplante Impfzentrum in Elsterwerda (Elbe-Elster) steht nun ein Eröffnungstermin fest. Der Landkreis rechnet damit, dass am 18. Januar die Arbeit aufgenommen wird, heißt es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Das Impfzentrum soll in der Elbe-Elster-Halle am Elsterschlossgymnasium entstehen. Noch laufen die Vorbereitungen.

Landkreis mit dem höchsten Inzidenzwert im Land

Auch, wenn die Federführung beim Land und bei der Kassenärztlichen Vereinigung liegt, unterstützt der Landkreis den Aufbau "mit einer geeigneten Immobilie, Personal und Ausrüstungsgegenständen", heißt es in der Mitteilung. Auch wenn es nun einen Starttermin gibt, erinnert Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) die Bürger noch einmal daran, dass erst einmal nur über 80-Jährige einen Impftermin vereinbaren können. "Da in der Anfangsphase nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, können noch nicht alle Menschen sofort geimpft werden", so der Landrat. Schon jetzt sind mobile Impfteams vom Deutschen Roten Kreuz in Pflegeheimen im Kreis unterwegs. Auch die Impfung von Beschäftigten im Elbe-Elster-Klinikum sowie des Rettungsdienstes und des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben in dieser Woche begonnen. In keinem Brandenburger Landkreis ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet zur Zeit so hoch, wie in Elbe-Elster. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes [kkm.brandenburg.de] bei 429,2.



Probleme bei der Telefon-Hotline