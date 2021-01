In Brandenburg eröffnen am Dienstag die ersten beiden Impfzentren. Sie wurden in den vergangenen Wochen in der Metropolishalle Potsdam und den Messehallen Cottbus eingerichtet. Bis Ende Januar sollen insgesamt elf solche Zentren im Land entstehen, das nächste in der kommenden Woche in Schönefeld.



In Berlin hatte das erste Impfzentrum bereits am 27. Dezember in Treptow geöffnet. Es war allerdings wegen zu wenig verfügbarer Impfdosen und zu weniger Terminbuchungen über Silvester geschlossen und erst am Montag wieder eröffnet worden.