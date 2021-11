Elbe-Elster bleibt weiter der Corona-Hotspot in Brandenburg. Erschreckend hoch ist die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen - sie liegt am Mittwoch bei über 2.500. Im Klinikum ist die Lage aber noch überschaubar, schwere Verläufe gibt es nur selten.

Bei 2.534 liegt die aktuelle Corona-Inzidenz bei Kindern bis 14 Jahren im Elbe-Elster-Kreis. Anders gesagt: von 100.000 Kindern im Kreis haben sich in einer Woche im Schnitt über 2.500 Kinder neu mit Corona infiziert. In der Gesamtbevölkerung liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 661 - es ist der höchste Wert in ganz Brandenburg und einer der höchsten in Deutschland.

Am Donnerstag will die Brandenburger Landesregierung über mögliche Regelverschärfungen entscheiden. Dabei geht es um eine Ausweitung der 2G-Regel, aber auch um die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Grundschulen. In Hochinzidenzgebieten, wie im Elbe-Elster-Kreis, könnte es zudem weitere Verschärfungen geben.