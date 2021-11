Pandemiebekämpfung in Brandenburg - Landeselternrat fordert tägliche Corona-Tests an Schulen

imago images/Sander Ilvest

10.11.21 | 10:25 Uhr

Das Brandenburger Kabinett will die Maskenpflicht an Grundschulen wieder einführen und die Tests ausweiten - über Details wird noch beraten. Die Pläne gehen den Eltern allerdings nicht weit genug.

Der Brandenburger Landeselternrat hat tägliche Corona-Tests an den Schulen gefordert. Die Pläne der Landesregierung, die Tests an Schulen von zwei auf drei pro Woche auszuweiten, seien nicht ausreichend, sagte der Vorsitzende René Mertens der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Potsdam. Wenn man jetzt nicht entschieden handle, habe man verloren, so Mertens weiter.

Sollten nur noch negativ getestete Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen, sei auch die Diskussion über eine Maskenpflicht an Grundschulen nicht nötig. Den Mund-Nasen-Schutz für die Kleinsten hält Mertens für problematisch: "In den ersten zwei Klassen ist das extrem schwierig, weil die Kinder die Gesichter nicht sehen." Er sieht die Eltern alleingelassen, die Landkreise seien überlastet. Er dringt auch auf mehr Luftfilter in Schulen.

dpa/Jens Krick Mindestens in Discos, Clubs und auf Festivals - Brandenburg will 2G-Regel ausweiten - Maskenpflicht an Grundschulen wird diskutiert Viele Wochen lagen die Corona-Zahlen in Brandenburg unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Inzidenz ist nun sprunghaft angestiegen. Daher soll die 2G-Regel ausgeweitet werden - mindestens für Discos, Clubs und auf Festivals.



Grundschule: Wiedereinführung der Maskenpflicht

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Grundschulen ist nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) grundsätzlich beschlossen. Diskutiert werden soll nach ihren Angaben noch darüber, ob die Pflicht schon in den ersten beiden Jahrgängen der Grundschule gelten soll. "Weil für kleine Kinder sowohl die Mimik bei der Lehrkraft zu sehen, als auch für die Lehrkraft die Artikulation des Kindes zu sehen, für das Lernen so wichtig ist", erklärte Ernst. Ein weiterer möglicher Diskussionspunkt im Kabinett sei noch, ob die Maskenpflicht an regionale Inzidenz-Werte gekoppelt werden solle. Diese Entscheidung könne nicht so leicht getroffen werden, weil die Maskenpflicht für die Kinder eine große Einschränkung sei, sagte die Ministerin. "Das muss sorgfältig abgewogen werden, weil wir zwar hohe Infektionszahlen haben bei Kindern, aber wenig Erkrankungen."

dpa/J. Ozana Steigende Infektionszahlen - Dé­jà-vu in den Brandenburger Schulen Auch an Brandenburger Schulen steigen die Corona-Zahlen. Lehrer und Eltern fürchten, dass diese bald wieder schließen könnten und fordern ein Handeln der Politik. Die will am Dienstag beraten - zur Debatte steht auch eine erneute Maskenpflicht. Von Stephanie Teistler



Kabinett berät konkret am Donnerstag

Ein weiterer möglicher Diskussionspunkt im Kabinett ist laut Ernst auch, ob die Maskenpflicht an regionale Inzidenz-Werte gekoppelt werden solle. Ernst hatte erst Bedenken gegen die Wiedereinführung des Mund-Nasen-Schutzes geltend gemacht. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Maskenpflicht dagegen für dringend notwendig, weil die Infektionszahlen bei 5- bis 14-Jährigen zuletzt stark stiegen. Das Brandenburger Kabinett verständigte sich am Dienstag auch auf die Verschärfung der 2G-Regel. Bisher ist sie nicht verpflichtend. Ab Montag sollen nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Diskotheken und Festivals bekommen, ob dies auch für Gaststätten, Hotels und Theater gilt, soll am Donnerstag feststehen. Dann will das Kabinett formell über die neue Corona-Verordnung entscheiden.

