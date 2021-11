Wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen ist der Impfbus des Landkreises Oberspreewald-Lausitz jetzt öfter in Betrieb. Von Montag bis Mittwoch steht das Angebot von jeweils 9 bis 15 Uhr zur Verfügung, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Bisher stand der Bus nur montags zur Verfügung.



Stationiert ist der Bus vor der ehemaligen Impfstelle in der Calauer Straße in Senftenberg. Neben Erstimpfungen sind auch Booster-Impfungen möglich. Dafür ist keine Anmeldung nötig. Der OSL-Impfbus ist der einzige seiner Art in Südbrandenburg. Auch in der Uckermark und in Ostprignitz-Ruppin gibt es Impfbusse, in der Uckermark soll deren Betrieb ebenfalls ausgebaut werden.