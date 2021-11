In fast ganz Südbrandenburg gehen die Inzidenzzahlen zum Wochenstart in nur eine Richtung: Nach oben. Mit Spree-Neiße meldet nun der dritte Landkreis eine Inzidenz über 1.000. Der Kreis umschließt Cottbus. Doch gerade dort ist die Inzidenz gesunken.

Seit Tagen steigen die Inzidenzzahlen, in Bandenburg hat der Landkreis Elbe-Elster als Spitzenreiter am Donnerstag die 1000er-Marke überschritten. Patienten aus Südbrandenburger Krankenhäusern müssen bereits verlegt werden.

Die höchste Inzidenz Brandenburgs meldet bereits seit Tagen der Elbe-Elster-Kreis. Am Montag lag der Wert bei 1.310,8. Die Zahl steigt seit Tagen kontinuierlich. Am 18. November war sie erstmals vierstellig. Zwei Tage später zog der Nachbarkreis Oberspreewald-Lausitz nach. Am Montag meldete der Landkreis die zweithöchste Inzidenz in Brandenburg, mit 1.128,3.

Anders sieht die Situation in Cottbus aus. Die Stadt ist zwar vom Landkreis Spree-Neiße umgeben, dennoch ist die Inzidenz am Montag nur etwa halb so hoch. Das RKI meldet einen Wert von 545,1. Damit ist in Cottbus zum ersten Mal seit einer Woche die Zahl der Menschen, die sich innerhalb von sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben - auf 100.000 Einwohner gerechnet - gesunken. Am Sonntag lag die Inzidenz noch bei 593,8.