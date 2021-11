2G- und 3G-Regelungen - Erste Weihnachtsmärkte öffnen trotz steigender Inzidenzen

Mo 22.11.21 | 07:54 Uhr

Bild: dpa/P. Zinken

Die ersten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg öffnen am Montag. Allerdings sorgen die Corona-Einschränkungen sowie die hohen Inzidenzen für geringe Geschäftserwartungen - und bei manchen Betreibern auch für Absagen.

Begleitet von hohen und teilweise rasant ansteigenden Corona-Inzidenzen eröffnen am Montag in Berlin und Brandenburg mehrere Weihnachtsmärkte. In Berlin ist für die Weihnachtsmärkte an der Gedächtniskirche (ab 11 Uhr), am Roten Rathaus und am Gendarmenmarkt (ab 17 Uhr) die Eröffnung geplant. Für Besucher und Besucherinnen gilt entweder Maskenpflicht, etwa bei den Weihnachtsmärkten vor dem Roten Rathaus und an der Gedächtniskirche. Oder es gilt die 2G-Regel, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, zum Beispiel auf dem Gendarmenmarkt und in der Zitadelle Spandau. Dort wird an den Zugängen der Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert.



dpa/Britta Pedersen Beschränkungen wegen Corona - Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten Das öffentliche Leben bleibt wegen der Corona-Pandemie auch in Brandenburg weiter eingeschränkt. Angesichts stark steigender Infektionszahlen hat das Kabinett eine neue Umgangsverordnung beschlossen - ein Überblick.



Einzelne Absagen in Berlin

Angesichts der weiter rasant steigenden Fallzahlen steuern auch Berlin und Brandenburg auf immer stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu - ähnlich wie Bayern und Sachsen, wo ein Großteil der Weihnachtsmärkte abgesagt wurde.



Bislang gibt es in Berlin und Brandenburg noch keine generellen Schließungen. Abgesagt wurden mehrere Märkte in Berlin, etwa der Mark auf der Domäne Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) sowie in Moabit, Alt Rixdorf oder Alt-Marzahn. Grund für mehere Betreiber sei unter anderem die aktuelle Infektionsschutzverordnung des Senats. So würden viele Märkte aufgrund der reduzierten Stände, der größeren Abstände und der eingeschränkten Besucherzahlen inklusive gefordertem Sicherheitspersonal zu hohe Kosten verursachen und zu geringe Einnahmen versprechen.

Hygiene- und Besucherauflagen auf Brandenburger Märkten

In Potsdam sollen die Menschen ab Montag ihren Glühwein auf dem Luisen- und Bassinplatz trinken können. Es gelte die 2G-Regel (genesen oder geimpft), teilte die Stadt mit. Außerdem gebe es Beschränkungen bei der Besucherzahl. So sei nur ein Besucher pro vier Quadratmeter erlaubt. Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes zeigte sich am Freitag nicht begeistert von der Auflage. Er wolle Widerspruch einlegen, sagte er.



Ebenfalls ab Montag soll der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Brandenburg/Havel starten, sowie der Markt "1.000 Sterne" in Cottbus. Sogenannte "Weihnachtsinseln" sollen das Marktgeschehen entzerren und Besucherströme steuern, teilte die Stadt mit. Außerdem gelte die 2G-Regel. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Oder) gilt die 2G-Regel. Es gebe zwei Eingänge und auf dem gesamten Platz gelte Maskenpflicht, informierte die Stadt.

dpa/F. Sommer Beschränkungen wegen Corona - Was in Berlin jetzt erlaubt ist - und was verboten Seit dem 15. November 2021 gilt in Berlin die 2G-Regel. Danach ist der Besuch etwa von Gaststätten, Theatern und Kinos nur noch Geimpften und Genesenen möglich. Eine Übersicht über die Regeln.

3G-Regeln in Neuruppin

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sind an jedem Adventswochenende Veranstaltungen unter 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) geplant. "Wir haben ein leicht eingeschränktes Programm", sagte Veranstalter Christian Juhre am Freitag. So habe er die geplanten Konzerte in Innenräumen abgesagt, um niemanden zu gefährden. "Wir wollen den Menschen jetzt aber auch nicht die Hoffnung nehmen, so kurz vor Weihnachten in der dunklen Jahreszeit", sagte Juhre.



Sendung:Antenne Brandenburg, 22.11.2021, 9:00 Uhr