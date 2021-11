In Südbrandenburg spitzt sich die Corona-Situation besonders stark zu: Das RKI meldete am Donnerstag für den Landkreis Elbe-Elster erstmals eine Inzidenz von mehr als 1.000. Der Landkreis verfügt nicht über genügend Personal zur Patientenbetreuung.

Die Corona-Inzidenz hat im Landkreis Elbe-Elster erstmals die Marke von 1.000 überschritten. Der Wert lag nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag bei 1.119,8. Er gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infiziert haben.

In Elbe-Elster leben rund 101.000 Menschen. Dem RKI nach haben sich in in dem Landkreis allein in der vergangenen Woche 1.132 Bürgerinnen und Bürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in dem Landkreis 10.045 Menschen mit dem Virus angesteckt, davon starben 258.