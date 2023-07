"Jetzt geht es so langsam los, dass die Teiche einfallen. Ab jetzt leben wir von der Substanz", sagte die Geschäftsführerin mit Blick auf fehlende Zuflüsse zu den Teichen. Etwa vier Wochen würden die Teiche noch durchhalten, sollte es weiterhin an Regen fehlen.

Wegen der andauernden Trockenheit ziehen in Brandenburg immer mehr Landkreise und Städte die Notbremse: Es ist wieder verboten, Wasser zum Beispiel aus Flüssen und Seen abzupumpen. Es gibt aber Unterschiede.

Die Peitzer Edelfisch GmbH betreibt zehn Teiche in Brandenburg und drei in Sachsen. Aktuell sei die Lage in den Gewässern noch stabil, so Oppermann. Im Mai habe es ausreichend Niederschläge gegeben.

Gefährdet seien allerdings die Teiche in der Umgebung von Sergen und Kathlow (Spree-Neiße). Die Tranitz, die die Teiche mit Wasser versorgt, sei trockengefallen, so Oppermann. "Wir können davon ausgehen, wenn es nicht regnet, dass es wieder zu Wasserdefiziten kommt".

Schon im vergangenen Jahr mussten einige Teiche aufgrund der Trockenheit notabgefischt werden.