Auch zu Beginn dieser Woche gehen die Arbeit zum Ausbau der Oder auf polnischer Seite weiter. Das berichten Reporter des rbb. So waren am Montag auf der Höhe von Frankfurt (Oder) mehrere schwere Baumaschinen unterwegs. Wie die Reporter schildern, haben Bagger dort Steine von Lastenschiffen entladen. Auch wurde an den Buhnen Gestein umgeschichtet. Diese ragen nun deutlich tiefer in den Grenzfluss hinein.