Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 26.07.2023 | 17:27 Uhr

Es scheint eine spezfische Eigenart der P I S zu sein, die Eigenbeteiligung von Polen an derlei Schiebereien klein zu reden und so zu tun, als wäre Deutschland mal wieder in das Land eingefallen.



Was zutrifft: Es existiert ein schmutziger Deal von beiden Seiten. In Deutschland wird folglich die Frage gestellt, was die eigenen Behörden damit zu tun haben und wo die Verursacher auf deutscher Seite liegen; seitens der P I S wird zuallererst die Behauptung aufgestellt, die wesentlichen Verursacher liegen v. a. im Nachbarland und derjenige Teil der Polen, der sich darauf eingelassen habe, sei lediglich Erfüllungsgehilfe, namentlich eben die P O.