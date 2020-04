Der Bürgermeister von Słubice, Mariusz Oleijniczak, hat die polnische Regierung aufgerufen, die am 10. Mai geplante Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Krise zu verschieben. "Gemeinsam mit dem Verband der Gemeinden der Woiwodschaft Lubuskie haben wir einen Brief an die Regierung geschickt", sagte Oleijniczak dem rbb. Aktuell werde "an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, damit die Wahlen vollständig per Brief abgehalten werden" Er finde das sehr ungünstig, sagte Oleijniczak weiter.