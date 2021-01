dpa/Gregor Fischer Audio: Antenne Brandenburg | 20.01.2021 | Marco Hartmann | Bild: dpa/Gregor Fischer

Schule und Corona - Abschlussklassen in Brandenburg weiterhin im Präsenzunterricht

20.01.21 | 18:18 Uhr

Im Gegensatz zu allen anderen dürfen die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen zum Präsenzunterricht in die Schulen kommen. Bei den Beteiligten kommt das gut an. Von Isabel Röder

Für Rita Lange, Schulleiterin am Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium in Frankfurt/Oder ist es genau die richtige Entscheidung, die Abschlussklassen in der Schule zu unterrichten: "Da alle anderen zuhause sind, haben wir in der Schule viel Raum und können die Abstände gut einhalten." Am Dienstag haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Schulen und Kitas bis zum 14. Februar geschlossen zu halten. Brandenburg hält am Präsenzunterricht für die Abschlussklassen aber weiterhin fest.

Unterricht in mehreren Räumen

Die Schüler:innen der 10. und 12. Klasse, die jetzt vor dem Mittleren Schulabschluss beziehungsweise dem Abitur stehen, werden am Gauß-Gymnasium soweit möglich in der Aula oder einem großen Hörsaal unterrichtet. Für die Unterrichtsstunden in normalen Klassenräumen werden sie geteilt. "Im Idealfall gibt es eine Videoverbindung in den anderen Raum oder die Lehrkraft pendelt zwischen den Räumen", sagt Schulleiterin Lange.

Elternsprecher René Henze steht bei jeder Entscheidung zwischen den Stühlen. "Es gibt die Eltern, die mehr Distanzunterricht möchten. Andere möchten mehr Präsenzunterricht, und die dritten sind mit der Klassenteilung und der Videoübertragung nicht zufrieden." Eine Lösung für alle, sei da nicht in Aussicht.

Mehr Auswahl bei Prüfungsaufgaben

Eindeutig positiv sieht hingegen Schulsprecher Marco Hartmann die Ausnahme für die Abschlussklassen. Im Distanzunterricht hatten ihm und seinen Klassenkamerad:innen die Möglichkeit gefehlt, Fragen zu stellen. "Rückfragen zum Stoff mussten wir per E-Mail klären, das hat ewig gedauert. Wenn es einer aus dem Kurs verstanden hatte, wurde er mit Nachrichten überflutet. Das war einfach stressig." Der 12-Klässler schreibt im Frühjahr Abitur.

Für die Prüfungen plant die Landesregierung den Aufgabenpool zu erweitern. Dadurch können Lehrer:innen die Aufgaben gezielter auswählen. "Was wir im letzten Schuljahr im Distanzunterricht durchgenommen haben, ist nicht so fest in unseren Köpfen", sagt Schulsprecher Hartmann. Gut, wenn das aus der Prüfung herausgenommen werden könne.

Stadtverkehr mit regulärem Fahrplan

Da momentan nur wenige Schüler:innen und Berufspendler unterwegs sind, ist auch in Bussen und Bahnen mehr Platz. Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt fährt seit 11. Januar wieder den regulären Fahrplan. Obwohl der Lockdown verlängert wurde, will sie das beibehalten. Sprecher Ken Wegener. "So haben die Fahrgäste die Möglichkeit, in den Stoßzeiten auf einen späteren Bus auszuweichen." Verhältnisse wie in Berlin gebe es in Frankfurt nicht. Nur einzelne Linien Richtung Klinikum werden stärker genutzt.

Bisher funktioniert der Präsenzunterricht am Gauß-Gymnasium. Seit Jahresbeginn musste niemand in Quarantäne, teilt Schulleiterin Rita Lange mit. Jetzt hofft sie, mit dem erarbeiteten Konzept erstmals arbeiten zu können. Vor Weihnachten sei es nur chaotisch gewesen, erinnert sich Schulsprecher Marco Hartmann: "Mitten am Tag hat sich ein Lehrer vor die Klasse gestellt und gesagt, ihr geht jetzt nach Hause in Distanzunterricht."

