Susanne Dietrich: Ich bin seit fast sechs Jahren immer wieder Elternsprecherin und Gesamtelternvertreterin und es läuft überhaupt nicht wie sonst. Es bedeutet zwar immer ein bisschen Arbeit, aber seitdem es Corona gibt, hat das fast die Ausmaße eines Zweitjobs angenommen. Wir Elternvertreter werden ja auch als Kontakt von den Lehrern "benutzt", um Aufgaben, Entscheidungen und Neuigkeiten an die Eltern und Schüler weiterzutragen. Das ist sehr zeitraubend. Es sind derzeit in der Woche mindestens fünf Stunden.

rbb|24: Frau Dietrich, Sie sind Elternsprecherin an einem Berliner Gymnasium, an dem ihre Tochter in diesem Frühjahr Abitur machen soll. Nimmt Sie die Arbeit als Elternsprecherin derzeit sehr in Anspruch oder läuft das eigentlich wie immer?

Sind sich die Eltern denn weitgehend einig, was sie für die Schüler wollen oder gibt es viel Hin und Her?

Das ist sehr unterschiedlich. Jetzt hatten wir gerade eine Art Patt-Situation, die am vergangenen Wochenende (8./9./10.1.) aufkam. Denn der Berliner Senat hat da ja die Entscheidung, ob die Abschlussklassen im Präsenzunterricht beschult werden sollen, an die Schulleiter und Elternvertreter weitergereicht. Wir haben da dann also eine Doodle-Umfrage unter den Eltern gestartet, um deren Feedback einzuholen. Da haben fast alle Eltern des Abschlussjahrgangs mitgemacht. Die Abstimmung war leider im Ergebnis nicht besonders eindeutig. Es gab eine leichte Mehrheit der Eltern, die die Kinder trotz aller Widrigkeiten lieber wieder beschult hätten. Ein etwas kleinerer Teil wollte das auf keinen Fall. Dann wurde in Abstimmung mit Schülern, Schulleitung und Elternvertretern entschieden, in der Woche vom 11. bis 15.1. weiter Distanzunterricht zu machen. In der Folgewoche ist ein Präsenztag angedacht. Das soll aber am 19.1. anhand der Infektionszahlen final entschieden werden.

Viele Eltern sind unter Druck, wenn jetzt – in diesen letzten acht Wochen vor dem Abitur – keine Beschulung durch Präsenzunterricht stattfindet. Denn der Senat hat zwar beschlossen, dass nur in prüfungsrelevanten Fächern Klausuren geschrieben werden - doch es stellt sich ja die Frage, wie die Lehrer in den anderen Fächern dann ohne Präsenzunterricht zu Noten kommen wollen. Das ist eine existenzielle Frage, weil dieses Semester voll in die Abiturnote miteinfließt.