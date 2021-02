Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), will die Corona-Maßnahmen in seiner Stadt nicht lokal lockern. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Brandenburger Grenzstadt liegt seit fast einer Woche auf niedrigem Niveau unter der 35er-Inzidenz.

Die Bundesregierung hatte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 perspektivisch Lockerungen in Aussicht gestellt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Wilke hält es trotzdem für kritisch, jetzt schon lokal einzelne Lockerungen zu erlassen: "Das geht erstens rein rechtlich nicht und ich halte es auch schon für richtig, wenn wir da landesweit im Gleichschritt arbeiten", sagte Wilke am Dienstag dem rbb, "es gibt schon so viel Diskussionen darüber, dass in den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich läuft. Dann auch noch in einem Bundesland einen Flickenteppich zu machen, halte ich für ungünstig." Stattdessen plädiert Wilke dafür, sich trotz sinkender Corona-Zahlen solidarisch zu zeigen.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) bei 27,7. Das heißt, auf 100.000 Einwohner gerechnet, haben sich innerhalb einer Woche so viele Menschen nachweislich neu mit dem Covid-19-Erreger angesteckt.