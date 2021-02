Werden an Osten wieder Reisen möglich sein? Der sächsische Ministerpräsident schloss das am Wochenende aus. Der Berliner Regierende äußerte sich darauf weniger kategorisch - und der Brandenburger Ministerpräsident hält die Debatte vor allem für verfrüht.

Angesichts der Diskussion um die Aussichten für einen Osterurlaub in diesem Jahr hat sich der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zurückhaltend gezeigt. "Es macht wenig Sinn, bereits heute über die Osterferien zu spekulieren", sagte Woidke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Sie beginnen in sechs Wochen. Bis dahin kann viel passieren." Eine gute Entwicklung sei, dass die Infektionszahlen sinken. "Ich hoffe sehr, dass wir deshalb eher zu Erleichterungen als zu neuen Einschränkungen kommen."

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hatte sich am Sonntag zuversichtlich gezeigt, dass es bis Ostern mehr Freiheiten und Normalität geben könne. Er halte es durchaus für möglich, dass es gelingen könne in den kommenden sechs bis sieben Wochen die Corona-Neuinfektionen weiter zu drücken, so Müller. Die 7-Tage-Inzidenz von 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hält er nach eigener Aussage für erreichbar.

Auslöser der Diskussion waren Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) am Wochenende. Er hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben." Zu große Mobilität bereits im April sei Gift. "Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben." Hotels und Gaststätten müssten über Ostern geschlossen sein, in den Theatern könne der Spielbetrieb erst danach wieder aufgenommen werden.

Müller widersprach damit Kretschmer. Es sei "verfrüht", das so festzulegen, sagte Müller.