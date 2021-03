Erster Lankreis in Brandenburg beginnt mit Impfungen in Hausarztpraxen

Als erster Landkreis in Brandenburg impft Märkisch-Oderland seit Dienstag flächendeckend in Hausarztpraxen gegen Corona. In den nächsten zwei Wochen sollen 3.500 Impfungen vor allem an ältere Menschen verabreicht werden. Landrat Gernot Schmidt (SPD) sieht in seinem Modell eine Impfkampagne, die bürokratische Hürden abbaue und ein Tempo hinlege, "in dem sich Brandenburg im bundesweiten Vergleich nicht schämen" müsse.