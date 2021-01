"Giga-Factory" in Grünheide

Industrie-Ansiedlung in Grünheide

Tesla bietet vergleichsweise gute Löhne von mindestens 2.700 Euro brutto monatlich für einfache Tätigkeiten wie beispielsweise in der Lagerhalle oder Logistik. Neben Bewerbungen über die Arbeitsagenturen, sind Bewerbungen online und über die Tesla-Internetseite möglich. Für die meisten Stellen werden fließende Deutsch- und sehr oft auch gute Englisch-Kenntnisse vorausgesetzt.

Auch Ingenieure und Manager stellt das Unternehmen jetzt vermehrt ein. Nach Insider-Berichten liegen die Gehälter hier jedoch teils unter dem Marktniveau.

Führungskräfte können aber offenbar Aktienpakete des Konzerns erhalten. Zudem lockt offenbar die Mitarbeit an einem sich entwickelnden Standort mit neuen Energie-Technologien. Der US-Konzern will in Grünheide bereits im Sommer mit 7.000 Beschäftigten Elektroautos produzieren.

