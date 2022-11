Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer ist gelernter Wirtschaftswissenschaftler. Von 1996 bis 2008 war er Professor an der Fachhochschule Gelsenkirchen. Von 2008 bis 2020 war er Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Derzeit ist er Direktor am Center Automotive Research in Duisburg.