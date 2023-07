Hansen Donnerstag, 27.07.2023 | 20:29 Uhr

Was ich so gelesen habe über die Firma, da scheinen deren Räder überhaupt nicht StVZO konform zu sein.

Da man das Licht nur per App Steuern kann. Aber die StVO verbietet die Nutzung von Mobiltelefonen.

Eventuell könnte ein Nutzer hierzu was sagen. Denn wenn dem so ist, ist es kein Verlust das die Firma verschwindet.

Da jedem Nutzer dann immer ein Bußgeld droht :(