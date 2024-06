Dabei hat Lindner die Bestandteile eines geplanten Maßnahmenkatalog vorgelegt, der vorsieht, die bereits bestehenden zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten für die Wirtschaft bis mindestens 2028 zu verlängern. Bislang endet die Frist Ende 2024. Außerdem brauche es steuerliche Entlastungen bei der Körperschaftsteuer oder durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle. "Der Soli ist in Wahrheit zu einer Sondersteuer geworden auf unternehmerisches Risiko, Investitionsbereitschaft und höchste Qualifikation", bemängelte Lindner.

Am letzten Tag des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow (Oder-Spree) haben Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) über Möglichkeiten der wirtschaftlichen Standortstärkung und Fachkräftegewinnung gesprochen.

Auf dem Arbeitsmarkt müsse das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachgeschärft werden. Ziel müsse es sein, mehr Zeitarbeiter zu rekrutieren, sagte Lindner. Zu begrüßen wären auch finanzielle Anreize, damit Rentner freiwillig länger arbeiteten. Lindners Vorschlag: "Die Arbeitgeberanteile für Arbeitslosen- und Rentenversicherung werden an die Beschäftigten ausgezahlt, wenn sie über die Eintrittsgrenze in das Rentenalter hinaus sind."

Wirtschaftsminister Habeck will Fördergelder künftig breiter verteilen, um Kohleausstieg und Strukturwandel zu beschleunigen. So soll künftig auch die Ansiedlung von Unternehmen direkt gefördert werden. Woidke fordert derweil niedrigere Strompreise für die Wirtschaft.

Bund will Kohleregionen bei Strukturwandel gezielter unterstützen

Finanzielle Arbeitsanreize für ältere Menschen zu schaffen, forderte auch Bundesarbeitsminister Heil. Weitere Maßnahme zur Fachkräftesicherung sieht auch er in der Anwerbung qualifizierter Arbeiter aus dem Ausland und dem Zuwachs an jungen Auszubildenden.

"Ich bin dafür, dass wir an allen Schulformen, meinetwegen ab der 5. oder 6. Klasse in Deutschland, übrigens auch an Gymnasien, das Thema Berufsorientierung, und zwar sehr praktisch macht. Dieses Land braucht eben nicht nur Master- und Bachelor. Wir brauchen auch Meisterinnen und Gesellinnen", sagte Heil. Bundesweit seien Heil zufolge 1,6 Millionen junge Menschen ohne berufliche Erstausbildung.