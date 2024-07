Der Tarifstreit für die Beschäftigten im Großhandel in Berlin und Brandenburg ist nach mehr als einem Jahr beigelegt.



Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach eigenen Angaben am Montag mit den Arbeitgebern geeinigt. Danach werden die Löhne rückwirkend zum Oktober um 5,1 Prozent und zum Mai noch einmal um fünf Prozent angehoben. Eine weitere Lohnsteigerung soll es im Mai 2025 geben und zwar um zwei Prozent. Außerdem wurde vereinbart, dass eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro in diesem Jahr sowie eine Erhöhung der tariflichen Altersvorsorge um 480 Euro ab Januar 2025 gezahlt wird. Der neue Vertrag läuft bis Ende April 2026 und hat damit eine Laufzeit von 36 Monaten.

Verdi spricht vom längsten Tarifstreit für die 60.000 Beschäftigten im Großhandel in Berlin und Brandenburg. Der Abschluss sei durch Streikende hart erkämpft worden. Damit wird innerhalb weniger Tage der zweite Tarifkonflikt im Handelssektor in Berlin und Brandenburg beigelegt. Vergangene Woche einigten sich der Handelsverband und Verdi auf einen Abschluss im Einzelhandel. Auch dort wurde über viele Monate hart verhandelt.