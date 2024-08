boomer Dienstag, 13.08.2024 | 10:35 Uhr

Es ist dringend nötig, dass Flüchtlinge schneller arbeiten dürfen. Es wird in vielen Bereichen Personal gesucht, das nur angelernt werden muss. Außerdem müssen Abschlüsse leichter anerkannt werden, damit nicht dringend benötigte Fachkräfte wegen fehlender Anerkennung nur in Hilfsjobs landen. Nur so wird sich der Fachkräftemangel durch Zuwanderung lösen lassen. Vor rund 350 Jahren wurde das im 30jährigen Krieg ziemlich zerstörte Brandenburg übrigens in großem Maße durch Zuwanderer wieder aufgebaut. Kurfürst Friedrich Wilhelm erließ das Edikt von Potsdam, das den Hugenotten und anderen Glaubensflüchtlingen eine Heimat zusicherte. Die wurden aber nicht erst in Flüchtlingsheimen geparkt, sondern konnten gleich anfangen, sich was aufzubauen. Mir fehlen kreative Ideen aller Parteien zu diesem Thema, aber Ausländerfeindlichkeit löst die Probleme hier in jedem Fall nicht.