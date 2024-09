Die Gewerkschaften GEW und Verdi haben für Donnerstag ein weiteres Mal zu einem ganztägigen Warnstreik an den städtischen Kitas in Berlin aufgerufen. Um 9 Uhr ist eine zentrale Demonstration am Roten Rathaus in Mitte geplant.



Ebenfalls am Donnerstag endet auch die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Das Ergebnis soll am Freitagmorgen bekannt gegeben werden. Gleich im Anschluss ist ein Treffen zwischen Gewerkschaftsvertretern, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Finanzsenator Stefan Evers (CDU) geplant.