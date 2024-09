Auf ein genaues Abschlussdatum wollte sich Dunstheimer auf rbb-Nachfrage bei einem Baustellenrundgang am Donnerstag nicht festlegen. Offen ist damit auch der Starttermin der neuen Bühne der Komödie am Kurfürstendamm auf dem Gelände. Ihr Direktor Martin Woelffer hofft, dass es für sein Theater mit 650 Plätzen nun schnell vorangeht.

Das Bauprojekt auf dem Berliner Kudamm-Karree ist laut der "Fürst"-Gruppe seit rund zwei Monaten wieder in Betrieb. Die Baustelle am Kurfürstendamm in der City West hatte dem Investor zufolge rund ein Jahr lang geruht .

Seit fünf Jahren wird am 'Ku'damm Karree" gebaut. Zurzeit aber stehen die Kräne still, die Baustelle ist verwaist. Dabei sollte bereits im vergangenen Jahr die Premiere der Ku'damm Bühnen in einem neuen Theater stattfinden. Von U. Zelle und E. Angeloudis

Die Komödie am Kurfürstendamm spielt momentan in Übergangsquartieren. Ihre Inszenierungen sind unter anderem am Potsdamer Platz in Mitte sowie im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf zu sehen. Davor war das Theater im Schillertheater in Charlottenburg-Wilmersdorf untergebracht.

Auf dem Areal am Kurfürstendamm sollen außer dem Theater unter anderem Büros, ein 5D-Kino, Gastronomie und Einzelhandel Platz finden. Zwischenzeitlich hatte die Insolvenz des Bauprojekts gedroht. Die Bauarbeiten konnten mit 290 Millionen Euro zusätzlichem Geld der "Fürst"-Gruppe zufolge wieder aufgenommen werden.