In Berlin und Brandenburg streiken am Dienstag Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen hat dazu aufgerufen.

In Berlin hat die IG Metall die Beschäftigten unter anderem beim Autobauer Mercedes in Marienfelde und beim Zughersteller Stadler in Pankow zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Brandenburg sind der Maschinenbauer ZF in Brandenburg an der Havel sowie Airbus in Potsdam von Warnstreik betroffen.

Dirk Schulze, Bezirksleiter und Verhandlungsführer erklärte: "Zwei Verhandlungsrunden haben gezeigt, dass wir ohne Druck nicht zu einem überzeugenden Ergebnis kommen. Wir brauchen einen Abschluss, der die Kaufkraft stärkt und damit auch der Konjunktur hilft." Weitere Warnstreiks sollen sich in den nächsten Tagen folgen.