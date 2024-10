Deborah Freitag, 04.10.2024 | 16:02 Uhr

Auto fahren, am Steuer sitzen, stundenlang konzentrieren (DAS ist Arbeit!), gelegentlich um sein Leben fürchten etwa in Baustellen mit ein LKW in drei Meter Entfernung hinter sich bei 80 Sachen, oder bei überholt werden mit 250, oder im Stau wartend, unwissend wann und überhaupt ob es wieder los geht? Und was ist wenn die Kinder aufs Klo wollen?

..

Nee, lieber Bahn fahren mit 49€ Ticket, mitgebrachte Picnic und Toiletten an Bord.



Überholen ohne einzuholen!