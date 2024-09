Inhaber D- Ticket Montag, 23.09.2024 | 12:21 Uhr

Ok dann wird es meinerseits die Kündigung geben. Aktuell lohnt es sich im Vergleich zu einem Abo bei BVG/S-Bahn, aber mit der Preiserhöhung gehen dann sicherlich wieder viele auf das normale Abo der Öffis zurück. Außer man ist viel innerhalb Deutschlands regional unterwegs, was bei mir aber nicht so der Fall ist.



Schön gedacht, aber so wenig wie in die Bahninfrastruktur insgesamt investiert wird, wird keine schnelle Verkehrswende stattfinden.Die Politik ist gefangen in den Händen der Autolobby