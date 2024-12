Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zeigt sich zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Spätestens am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag sei der Knoten geplatzt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, am Montag dem rbb. "Der lief hervorragend. Es war mit Sicherheit der stärkste Verkaufstag des ganzen Jahres."



Vor allem in den Einkaufszentren sei es voll gewesen. Es habe sich gezeigt, dass das Weihnachtsgeschäft trotz des allgemeinen Geschäftsklimas gut laufe, so Busch-Petersen.