Shopping-Center nach altem Stil, in denen sich Laden an Laden reiht, ziehen teils nur noch wenig Kundschaft an. Nun werden viele Malls in Berlin umgebaut: Kultur, Arztpraxen oder Erlebnis-Center sollen mit einziehen. Kann das klappen? Von Vanessa Klüber

Schon der Fußweg von der S-Bahn zum "Park-Center" in Treptow macht keinen Spaß: Im Feierabendverkehr führt der Weg durch die Elsenstraße an einer hupenden Blechlawine vorbei und an meterweise Baustellen-Baken. Das "Park-Center" im Jahrtausendewende-Charme selbst erwartet Besucher dann mit einer fleckigen Fassade, eine der Drehtüren ist kaputt und innen hat jemand teils die Verkleidung des ehemaligen Sparkassen-Centers auseinandergenommen. Schläuche und Dämm-Material hängen heraus "Wasserschaden", murmelt eine Frau im Vorbeigehen.

Schwächen hat die Mall aber nicht nur bei der äußeren Erscheinung: Wie in anderen Malls in Berlin gibt es drinnen viel Leerstand. Ein paar Läden haben sich im Erdgeschoss noch gehalten, das Tschibo-Outlet, Mc Paper, eine Änderungsschneiderei, ein Schlüsseldienst, ein Bekleidungsgeschäft. Drei wohnzimmergroße Weihnachtsbäume stehen in halber Pracht in den Gängen. Es gibt eine Kunstausstellung. Das Venezia-Eiscafé ist zu, Priceless Things steht leer, etliche andere Ladenzeilen - vor allem im ersten Obergeschoss - sind abgedeckt.

Das "Park-Center" in Treptow soll nicht so bleiben. Pläne für Teilabriss und Neubau wurden allerdings vom Eigentümer verworfen. Ende 2022 hatte das Bezirksamt Treptow-Köpenick einen positiven Bauvorbescheid zum Abriss von Parkgarage, Büro, Einkaufszentrum und Neubau von acht Gebäuden erteilt. Nun soll stattdessen umgebaut werden. "Wir wollen weg vom reinen Einzelhandel hin zu einem Service- und Nachbarschaftscenter", sagt Andreas Ziehmann von der Immobilienberater-Firma Kintyre - er managt das Center. Man stehe am Anfang einer Transformation, betont Ziehmann gegenüber rbb|24. "Es ist dabei der 'mixed Use'-Gedanke, dass man verschiedene Segmente zusammenbringt, die früher nie zusammen waren."

Wie die Treptower Mall müssen oder mussten sich auch andere Shopping-Center in Berlin etwas Neues einfallen lassen. Der Boom des Online-Shoppings noch vor Corona, dann Corona, danach Russlands Krieg gegen die Ukraine und damit gestiegene Energie-Kosten und hohe Inflation, weiterhin Fachkräftemangel, so dass Ladeninhaber teils keine Nachfolger finden – das alles hat auch den Einzelhändlern in den Malls und damit den Betreibern geschadet.

Können Umbau und "mixed Use"-Konzepte, also eine Mischnutzung, die Malls reanimieren - wenn in die oft gigantischen Gebäude statt viel Einzelhandel auch Kultur-Stätten, Arztpraxen, Erlebnis-Stätten, Stadtteil-Zentren, Gastronomie, Fitness und anderes einzieht? Für Umbau im oder am Center gibt es bereits einige Beispiele in Berlin:

Beim "Ring-Center 1" an der Frankfurter Allee wird derzeit noch umgebaut, vom Stil grauer Klotz zu geöffneter Fassade. In die oberen Etagen sollen hier nicht nur Büros, sondern auch Arztpraxen und Einrichtungen der sozialen Versorgung einziehen, auch hier ist Kintyre die beratende Immobilienfirma.

Das größte Shopping-Center was die Gesamtfläche angeht, die "Mall of Berlin", will weiter überwiegend Einzelhandel betreiben, wechselt aber einige Mieter: Harald Huth, Inhaber der HGHI Holding GmbH, teilte rbb|24 auf Anfrage mit, dass bis spätestens Sommer 2025 neue Mieter eingezogen sein sollen: "Die neuen Mieter sind weitestgehend aus dem internationalen Einzelhandel und werden mit ihren Konzepten die Mall of Berlin noch interessanter machen." Dafür würden Ladenflächen aktuell umgebaut. Man sei beim Weihnachtsgeschäft in der "Mall of Berlin" sehr zufrieden, "die Frequenz ist weiterhin überragend", so Huth.

In der Schloßstraße in Steglitz gibt es gleich vier Malls. Das "Schloss-Straßen-Center" ist insolvent, Ende Februar wurde das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Charlottenburg eröffnet. Das "Forum Steglitz" wurde bis 2022 umgebaut und ist nun ein gemischtes Geschäfts- und Bürohaus. Und das "Boulevard Berlin" (Bob) dort ist ebenfalls im Umbau, Stichwort Mischnutzung: "Das BoB-Revitalisierungsprojekt sieht vor, das Einzelhandelsangebot in den unteren Etagen zu verbessern und die oberen Etagen in neue Büro- oder Gastronomieflächen umzuwandeln, die Platz für 3.000 neue Arbeitsplätze bieten", heißt es auf der Website.