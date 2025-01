Die Zukunft des "Stadtforum K" in Cottbus, ehemals das Kaufhaus von Galeria Cottbus, war lange ungewiss - nun hat die Stadt einen neuen Mieter vorgestellt. Der Mietvertrag ist bereits unterzeichnet. Der neue Mieter ist in der Region nicht unbekannt.



Das ehemalige von Galeria-Kaufhof-Gebäude in Cottbus hat einen neuen Mieter. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird das Möbelhaus "Hoffmann-Möbel" in das Gebäude einziehen. Am Freitag sei der entsprechende Mietvertrag unterzeichnet worden.

Das Unternehmen hat seinen Stammsitz in Guben (Spree-Neiße) und betreibt aktuell noch eine Filiale im Cottbuser Lausitzpark, der sich allerdings in einem großen Umbau, beziehungsweise Abriss befindet.

Voraussichtlich im Mai oder Juni soll die Filiale im Stadtforum K, wie das Kaufhaus nach dem Kauf durch die Stadt Cottbus heißt, eröffnet werden. "Hoffmann-Möbel" soll dabei in das Erdgeschoss einziehen. Zu weiteren Vertragsdetails sei Stillschweigen vereinbart worden.

"Ich bin froh, ein angesehenes heimisches Unternehmen als Mieter begrüßen zu dürfen", lässt sich Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) in der Mitteilung zitieren. "So wird das Stadtforum K zu einem weiteren Anziehungspunkt in der Innenstadt. Gleichzeitig können wir die Planungen für das künftige Handels- und Dienstleistungszentrum im Stadtforum K vorantreiben und Schritt für Schritt umsetzen", so der Oberbürgermeister.