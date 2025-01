Postmitarbeiter streiken nun auch in Brandenburg

Hunderte Postmitarbeiter am Dienstag zu Warnstreik aufgerufen

Bereits am Dienstag war die Post bestreikt worden, allerdings nicht auf dem Land sondern in größeren Städten. Insgesamt 8.000 Postmitarbeiter hatten sich laut Gewerkschaft Verdi daran beteiligt, davon etwa 800 in Berlin.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post fordert Verdi sieben Prozent mehr Gehalt und zusätzliche Urlaubstage. Die Post weist das bislang als "nicht finanzierbar" zurück. Wegen des Streiks kommt es zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar geplant. Weitere Streiks seien bis dahin nicht ausgeschlossen, so Verdi.