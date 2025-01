Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Deutschen Post, die in der Brief- und Paketzustellung arbeiten, am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. In Berlin betrifft der Streikaufruf etwa 800 Mitarbeiter, wie Verdi mitteilte.

Der Aufruf richtet sich demnach an Beschäftigte in vielen größeren Städten in ganz Deutschland. In Brandenburg sind die Mitarbeiter indes nicht zum Streiken aufgerufen, so eine Sprecherin von Verdi.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post fordert Verdi sieben Prozent mehr Gehalt und zusätzliche Urlaubstage. Wegen des Streiks kommt es zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar geplant. Weitere Streiks seien bis dahin nicht ausgeschlossen, so Verdi.