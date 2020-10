Bund und Länder wollen Kontakte in der Öffentlichkeit drastisch beschränken

Bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beschlossen, Kontakte in der Öffentlichkeit drastisch zu beschränken. Freizeiteinrichtungen und Gastronomie werden geschlossen, Kitas und Schulen bleiben auf.



